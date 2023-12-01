Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Çakmak, Başkale'de öğrencilerle buluştu

Ampute Futbol Milli Takımı eski teknik direktörü Osman Çakmak, Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Çakmak, belediyenin konferans salonunda düzenlenen "İşte O An" programında, öğrencilerle futbolculuk ve milli takım süreciyle ilgili anılarını paylaştı.

Başarmak için inanmanın önemli olduğunu vurgulayan Çakmak, "Dünya kupasını çok büyük emeklerle kazandık. Sizler de inanç ve azimle çalışmaya devam etmelisiniz. Hiç moralinizi bozmayın. Derslerinizi çalışırsanız, öğretmenlerinizi, anne babalarınızı dinlerseniz, sizlerin de başaramayacağı şey yoktur. Dünya kupasını kazandığımız için gururluyum. Ailem, öğretmenlerim bana hep 'ülkene, vatana, millete hayırlı bir evlat olasın.' derdi. Çok şükür bunu başardık." diye konuştu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, programa katıldığı için Çakmak'a teşekkür etti.