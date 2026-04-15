Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çalan 2 kişi tutuklandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA'lı hastaların bağış kutusunu çaldıkları ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde ilçedeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlık ve SMA'lı hastalar için bırakılan bağış kutusunun çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemelerde toplam 650 bin lira değerinde malzemenin çalındığı tespit edildi.
Olaylarla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda suça sürüklenen çocuk B.A ile diğer şüpheliler O.H, T.A ve L.C'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.