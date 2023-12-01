Van'da 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çaldıran ilçesinde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.