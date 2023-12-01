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        Van'da 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:17
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        Van'da 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Çaldıran ilçesinde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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