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        Van'da özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:27
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        Van'da özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Özel bir işletmede gerçekleştirilen programda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Biçek, çocukların sosyal etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak istediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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