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        Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:05 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:05
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        Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1-30 Kasım'da gerçekleştirilen 18 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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