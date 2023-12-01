Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1-30 Kasım'da gerçekleştirilen 18 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.