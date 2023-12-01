Van'da terör operasyonlarında 41 şüpheliye işlem yapıldı
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1-30 Kasım arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 PKK/KCK, 3 FETÖ ve 5 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.