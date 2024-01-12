Bahçesaray'da eğitime kar engeli
VAN'ınBahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.
VAN'ınBahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.
İlçede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.
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