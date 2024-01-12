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        Bahçesaray'da eğitime kar engeli

        VAN'ınBahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 08:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:19
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        Bahçesaray'da eğitime kar engeli
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

        İlçede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede ilk ve ortaöğretimde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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