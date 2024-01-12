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        Tendürek Geçidi kardan kapandı, çoğu TIR onlarca araç mahsur kaldı

        VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çoğu TIR, onlarca araç bölgede mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:50
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        Tendürek Geçidi kardan kapandı, çoğu TIR onlarca araç mahsur kaldı
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        VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çoğu TIR, onlarca araç bölgede mahsur kaldı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Mahsur kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü. Yolun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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