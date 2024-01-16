Küreklerle karlı bölgeyi aşıp, mahalleye su getirdiler

VAN'ınBahçesaray ilçesi kırsal Çatbayır Mahallesi'ne gelen su şebekesi, 3 gün önce düşen çığın altında kaldı. Susuz kalan mahalle sakinleri, kürekler ile yollarını açıp, 1,5 kilometre boru döşeyerek başka bir su kaynağından mahalleye su getirdi.

Van'da 3 gün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 644'ü yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 27 yerleşim yeri yolunun tekrar açılması için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Bahçesaray'ın Çatbayır Mahallesi'ne gelen su şebekesi de 3 gün önce inen çığın altında kaldı. Susuz kalan mahalle sakinleri, daha önce İlçe Kaymakamlığı ve VASKİ'den temin ettikleri boruları yanlarına alıp, başka bir su kaynağının olduğu bölgeye gitti. Kürekler ile karları aşıp, su kaynağının bulunduğu bölgeye giden mahalle sakinleri, 1,5 kilometre boru döşeyip, mahallelerine su getirmeyi başardı.

Çatbayır Mahallesi muhtarı Eyüp Kayan, 3 gün önce mahallenin arka kısmına çığ düşmesi sonucu su borularının hasar gördüğünü ve suların kesildiğini belirtti. Kayan, "Eski şebekenin olduğu yer riskli olduğu için bizler de farklı bir kaynak suyundan su getirdik. Mahalle sakinleri ile şebekenin geldiği yere kadar kürekler ile yolu açıp, boruları döşedik. Şu an geçici olarak bu şekilde mahallemize su verdik. Bize boru desteğinde bulunan İlçe Kaymakamımız ve VASKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.