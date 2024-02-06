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        İstanbul'da beyin ameliyatı olurken evi yandı; belediye sahip çıktı

        VAN'da, Gencer ailesinin yaşadığı tek katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Necdet Gencer (52), yangını, İstanbul'da, beyin tümörü ameliyatı olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öğrendi. Refakatçisi olan eşi Taliha Gencer ile Van'a dönen çift ile 2 çocuğuna, Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi sahip çıktı. Ekipler, evi onardı, yanan eşyalar için ise hayırseverlerden destek bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:40
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        İstanbul'da beyin ameliyatı olurken evi yandı; belediye sahip çıktı
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        VAN'da, Gencer ailesinin yaşadığı tek katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Necdet Gencer (52), yangını, İstanbul'da, beyin tümörü ameliyatı olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öğrendi. Refakatçisi olan eşi Taliha Gencer ile Van'a dönen çift ile 2 çocuğuna, Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi sahip çıktı. Ekipler, evi onardı, yanan eşyalar için ise hayırseverlerden destek bekleniyor.

        İnşaat işçisi Necdet Gencer, eşi Taliha Gencer ve 2 çocuğunun, İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi'nde Akasya Sokak'ta yaşadıkları tek katlı ev, 11 Ocak'ta, elektrik kontağından çıkan yangında zarar gördü. Yangının çıktığı akşam, Gencer ailesinin büyük çocuğu Ertan Gencer (21), duman kokusunu fark edip son anda kurtuldu. Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Necdet Gencer ve yanında refakatçi olarak bulunan eşi Taliha Gencer, yangın haberini, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öğrendi. Beyin tümörü ameliyatının ardından Necdet Gencer ve eşi, Van'a döndü. Bu sırada, 3 kez beyin tümörü ameliyatı olan Gencer, sol gözünü ise kaybetti. Gencer ailesine, Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi sahip çıktı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman'ın talimatıyla belediye ekipleri evi onarıp teslim etti. İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, onarılan evlerinde ziyaret ettiği aileye, 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

        'AMELİYAT SONRASI GÖZÜMÜ KAYBETTİM'

        Yaşananları anlatan Necdet Gencer, "Sağ olsun, İpekyolu Belediyesi bize sahip çıktı. Evi baştan sona onardılar. Ben de o sırada İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olmuştum. Haber alır almaz eşimle birlikte Van'a döndük. Evdeki eşyalarımız tamamen küle dönmüş. 3 kez tümör ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası 1 gözümü de kaybettim. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

        'OĞLUM, SON ANDA KURTULMUŞ'

        Taliha Gencer ise "Yangının olduğu günün akşamı küçük oğlum dedesinde kalıyordu. Büyük oğlum Ertan tek başına evdeydi. O da son anda kurtulmuş. Evimizde büyük hasar var. Eşyalarımız küle döndü. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin talimatlarıyla evimizin onarımı yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak eşyamız da yandı. Bu konuda da hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

        'AİLE ZOR DURUMDA'

        İpekyolu Belediye Başkan Vekili Ayşe Gül Kahraman, "Ev sahibi Taliha Hanım, sosyal medya ve Kaymakam Bey'in aracılığıyla ulaştı. 11 Ocak'ta eşinin kanser tedavisi için İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde yangın çıktı. Evde büyük hasar olmuş ve evdeki eşyalar da yanmıştı. Sayın Kaymakamımızın talimatıyla Park Bahçeler ekiplerimizle birlikte bizler eve gelip kontrollerini yaptık. Elektrik tesisatı yenilendi. Evin bütün kısımlarında onarım yapıldı. Ekiplerimiz soğuk kış şartlarında çalıştı ve evi baştan sona onardılar. Tabii evdeki eşyalar da yanmış. Ev, yaşanılabilir bir hale getirildi. Bu konuda özverili çalışma yürüten personelimize teşekkür ediyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bir kısım nakit desteğinde bulundu. Ancak, aile zor durumda. Bunun için yardım etmek isteyen vatandaşlarımız olursa desteklerini bekliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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