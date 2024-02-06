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        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:40
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        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili (2)
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        264YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 264 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kapanan 154 mahalle ve 110 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 45 santimetreye kadar ulaştığı Van'da; meteoroloji yetkilileri, sürücüleri ve vatandaşları çığ ve don olaylarına karşı uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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