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        Van, Bitlis ve Muş'ta 403 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 403 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:01
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        Van, Bitlis ve Muş'ta 403 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 403 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 264 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Muradiye ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezi dronla görüntülendi.

        - Muş

        Muş merkez ve ilçelerinde 85 köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı.

        Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında yolda kalan bazı öğrenci servisleri ve araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        - Bitlis

        Bitlis ve ilçelerinde kar nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de soğuk hava ve sis etkisini sürdürüyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Yüksekova ilçesinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

        Ağaçlarda kırağı oluşan ilçede, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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