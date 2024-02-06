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        Van'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Van'ın Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:04
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        Van'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Van'ın Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle ilçede eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

        Saray Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından yapılan yaptığı açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

        Özalp Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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