Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili
VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.
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