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        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili

        VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:58
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        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili
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        VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Van'ın  3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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