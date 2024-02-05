Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Van'da 4 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi için mevlit okutuldu.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 4. yılı dolayısıyla Çatak ilçesinde 42 kişi için anma programı düzenlendi.

Alacayır Mahallesi'ne bağlı Çemik mezrasındaki camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, çığlarda şehit olan güvenlik güçleri ve hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu, dua edildi.

Daha sonra Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret etti.

Çığda şehit olan güvenlik korucularının aileleriyle de bir araya gelen Sakarya, gazetecilere, 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinin 4 yılı dolayısıyla anma programı düzenlediklerini söyledi.

Sakarya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine de sabır diliyorum. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Valiliğimiz koordinasyonunda tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyorum. Halkın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.