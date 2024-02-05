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        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:40
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        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Van'da 1580 okulda 312 bin 238 öğrenci ve 18 bin 256 öğretmen, dersbaşı yaptı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Hürriyet İlkokulu ve Tuşba Kardelen Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Aras, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

        - Muş

        Kentte yarıyıl tatilinin ardından 108 bin 760 öğrenci, okullara giderek dersbaşı yaptı.

        Merkez Yavuz Selim Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ikinci döneme büyük umutlarla başladıklarını söyledi.

        Tekrar öğrencilerle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren Kıvanç, öğlencilere seslenerek, "Birinci dönem eksiğiniz, aksayan yönleriniz neyse hepsini gördünüz. Bu dönemde eksiklerinizi tamamlayıp başarınızı katlayacaksınız. Bu dönemde çok çalışacağız, çok okuyacağız. Öğretmenlerinizin, anne ve babalarınızın söylemlerine mutlaka uyacaksınız. Onların her sözü bizim için çok kıymetli." dedi.

        Beşinci sınıf Öğrencisi Zeynep Soy ise tatilinin güzel geçtiğini, iki haftalık süreçte kitap okuduğunu, ders çalıştığını ve gezdiğini belirtti.

        - Hakkari

        Yarıyıl tatilin ardından kentte 66 bin 436 öğrenci ve 4 bin 824 öğretmen dersbaşı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Seyit Taha Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        İkinci dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarla devletin sunduğu kaynakları etkili ve verimli kullanarak eğitimde iyi sonuçlar almak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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