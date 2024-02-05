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        Edremit'te YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini belediye karşılayacak

        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:00
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        Edremit'te YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini belediye karşılayacak
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        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav ücretlerini karşılama kararı aldı.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ödemede zorluk yaşayan öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacaklarını belirtti.

        Sağladıkları desteklerle yıl içinde 500'e yakın öğrencinin üniversite hayaline kavuştuğunu ifade eden Say, "Burada olduğumuz sürece öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız. 2019'da göreve geldiğimiz günden itibaren öğrenci dostu bir belediye olmaya çalıştık. Bu noktada da kaynak dağıtımından dershane desteklerine ve üniversitede okuyan kardeşlerimize ulaşım destekleri ile bölgede bir çok ilki gerçekleştiren belediye olduk." diye konuştu.

        YKS ücretlerini ödeyerek ailelerin yükünü azaltacaklarını Aktaran Say, "Sosyal belediyecilik anlamında her zaman kardeşlerimizin, dostlarımızın ve Edremit halkının yanında olduk. Bu vesileyle de YKS'ye girecek tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kalan zamanda ders çalışarak başarılarını artırmalarını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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