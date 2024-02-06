Van ve Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Van'da anma programı düzenlendi.

Van AFAD İl Müdürlüğü binasında düzenlenen program saat 04.17'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Depremlere ilişkin kısa film gösteriminin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "asrın felaketi"nde milletçe büyük bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Depremde yapılan çalışmaları önemli bir başarı olarak nitelendirdiğini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem felaketi tarihte büyük bir acı olarak yer aldı. Türk milletinin gösterdiği dayanışma örneğiyle birlik ve beraberliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir çalışma yürütülerek zararların ortadan kaldırılması için canla başla çalışıldı. Allah milletimizi ve memleketimizi korusun. Buradan çıkarmamız gereken dersler var. Şehir olarak tedbirlerimizi almamız lazım. Vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının olmaması için devletimizin ve AFAD ekiplerimizin belirlediği çalışmalar çerçevesinde tedbir almamız gerekiyor."

Van'ın Malatya'da çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Balcı, "Deprem bölgesindeki şehirlere destekte bulunduk ama daha çok Malatya ağırlıklı çalışmalarımızı sürdürdük. İlk 2 ay orada yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 8 bin 387 personel ve 1337 araçla 2 ay boyunca çalıştık. Arama kurtarma faaliyetlerinden çadır kurmaya, yemek dağıtımından konteyner kentlerin altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Van, maddi ve manevi anlamda gerekli yardımseverliği gösterdi. Bu zararların azaltılmasında canla başla çalışan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Balcı, daha sonra AFAD İl Müdürlüğü binasında oluşturulan alanda sergilenen deprem fotoğraflarını inceledi.

Yukarı Norşin Camisi'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla AFAD Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel başkanlığında toplandı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda, 6 Şubat depremlerinde kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.