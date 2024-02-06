Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Van'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Van'da anma programı düzenlendi.

        Van AFAD İl Müdürlüğü binasında düzenlenen program saat 04.17'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Depremlere ilişkin kısa film gösteriminin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "asrın felaketi"nde milletçe büyük bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

        Depremde yapılan çalışmaları önemli bir başarı olarak nitelendirdiğini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

        "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem felaketi tarihte büyük bir acı olarak yer aldı. Türk milletinin gösterdiği dayanışma örneğiyle birlik ve beraberliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir çalışma yürütülerek zararların ortadan kaldırılması için canla başla çalışıldı. Allah milletimizi ve memleketimizi korusun. Buradan çıkarmamız gereken dersler var. Şehir olarak tedbirlerimizi almamız lazım. Vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının olmaması için devletimizin ve AFAD ekiplerimizin belirlediği çalışmalar çerçevesinde tedbir almamız gerekiyor."

        Van'ın Malatya'da çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Balcı, "Deprem bölgesindeki şehirlere destekte bulunduk ama daha çok Malatya ağırlıklı çalışmalarımızı sürdürdük. İlk 2 ay orada yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 8 bin 387 personel ve 1337 araçla 2 ay boyunca çalıştık. Arama kurtarma faaliyetlerinden çadır kurmaya, yemek dağıtımından konteyner kentlerin altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Van, maddi ve manevi anlamda gerekli yardımseverliği gösterdi. Bu zararların azaltılmasında canla başla çalışan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Balcı, daha sonra AFAD İl Müdürlüğü binasında oluşturulan alanda sergilenen deprem fotoğraflarını inceledi.

        Yukarı Norşin Camisi'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te de 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla AFAD Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel başkanlığında toplandı.

        Depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda, 6 Şubat depremlerinde kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        1 yıl geçti, acı dün gibi taze
        1 yıl geçti, acı dün gibi taze
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili
        Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili
        Van'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Van'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Edremit'te YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini belediye karşılaya...
        Edremit'te YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini belediye karşılaya...
        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Van, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Van'da mendereslerin kış güzelliği
        Van'da mendereslerin kış güzelliği