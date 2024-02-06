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        Van'da suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu; 5 tutuklama

        VAN'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:55
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        Van'da suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu; 5 tutuklama
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        VAN'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. 3 ay süren takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 1 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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