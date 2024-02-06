Van'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bunun üzerine Muradiye Belediyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri mahalleye yönlendirildi.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan anne ve oğlunu yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları ekiplerden yardım istedi.

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