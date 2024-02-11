Van'da tipide kapanan mezra yolu 10 saatte açıldı

VAN'ınErciş ilçesinde tipide kapanan Pay Mahallesi'nin Tırmıklı Mezrası'nın yolu 10 saatlik çalışmayla açıldı, zarar gören içme suyu şebekesini onarım çalışmaları başladı.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Mahallesi'nin Tırmıklı Mezrası'da kar yağışı sonrası etkili olan tipide yol kapandı, içme suyu hattı zarar gördü. Susuz kalan mezrada kalanların haber vermesiyle bölgeye büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla 12 kilometrelik yol açıldı. Şebekenin zarar gördüğü bölgeye giden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Pay Mahallesi Muhtarı Zübeyit Fidan, kar yağışı sonrası bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Yağış sonrası içme suyu şebekemiz de zarar gördü. Şu an köyümüzde su yok. Ben de kaymakamlığı arayıp yardım istedim. Burada kar kalınlığı yaklaşık 3 metre. Yolumuzu açan ekiplere teşekkür ediyoruz. VASKİ´ ye bağlı ekipler de su şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için çalışma başlattı. İlgi ve alakalarından dolayı Van valimize, Erciş kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi. DHA)

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DHA-Genel - Türkiye-Van / Erciş - Barış KUL

2024-02-11 10:03:46