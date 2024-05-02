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        Van'da evlat nöbeti 79'uncu haftada

        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, yağmurlu havaya rağmen 79'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:15
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        Van'da evlat nöbeti 79'uncu haftada
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        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, yağmurlu havaya rağmen 79'uncu haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

        Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 79'uncu haftada da sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

        Gevaş ilçesinden eyleme katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus’un 8 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Oğlum için çıkıp geliyorum" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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