Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı aileler DEM İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı aileler DEM İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizlerle çocuklarının resimlerini taşıdı.

        Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Baba Fevzi Yağmur, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunun geri dönmesi için yağmur ve kar demeden nöbete devam ettiğini söyledi.

        Yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getiren Yağmur, "Uzun yıllardır oğlumun peşindeyim. Çocuğumu kandırdılar ve dağa götürdüler. Biz burada ağlarken onlar ise şarkı çalıyor. Bizim ciğerimiz yanıyor. Oğlum, her gün geri dönmeni bekliyorum, ne olur geri dön." dedi.

        Evlat nöbetini senelerdir sürdürdüğünü belirten anne Gülser Alkan, "Oğlumun geri dönmesi için kar, kış demeden buraya geliyorum. Yıllar önce oğlumu dağa götürdüler. Artık dayanamıyorum yaşlı bir kadınım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Oğlumun geri dönmesini istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede
        Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede
        Van'da geçen ay 542 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen ay 542 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da nisanda 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatöre işlem yapıldı
        Van'da nisanda 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatöre işlem yapıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miti...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miti...
        Van'da 1 Mayıs Bölge Mitingi
        Van'da 1 Mayıs Bölge Mitingi
        Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı