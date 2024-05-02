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        Van'da geçen ay 542 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen 184 operasyonda 542 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:53
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        Van'da geçen ay 542 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen 184 operasyonda 542 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-30 Nisan'da, jandarma ekiplerince 184 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 542 düzensiz göçmen yakalandı, 102 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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