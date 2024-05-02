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        Van'da nisanda 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatöre işlem yapıldı

        VAN'da, jandarmanın, nisan ayında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarında 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:15
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        Van'da nisanda 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatöre işlem yapıldı
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        VAN'da, jandarmanın, nisan ayında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalarında 542 kaçak göçmen yakalandı, 102 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Türkiye'nin İran sınırındaki Van'da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor. 1-30 Nisan tarihleri arasında 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' faaliyetlerine yönelik 184 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyon ve denetimlerde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 542 kaçak göçmen yakalandı. Bu göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirtilen 102 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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