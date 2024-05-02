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        Van'da göletlerdeki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

        Van'da bazı göletlerde balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:07
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        Van'da göletlerdeki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
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        Van'da bazı göletlerde balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp ilçesindeki Yumruklu ile Muradiye ilçesindeki Beyarslan göletlerindeki ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

        Bunun üzerine Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

        Ekipler, sudaki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi.

        Göletlerin farklı noktalarından alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü laboratuvarına gönderildi.

        Yerinde yapılan ölçümlerde suyun sazangillerin yaşamı için uygun olduğu belirlendi.

        Balıkların kesin ölüm nedeni laboratuvardaki incelemenin ardından belirlenecek.

        Numunelerin sonuçları gelinceye kadar göletteki balıkların tüketilmemesi ve suyunun hayvanlara içirilmemesi uyarısında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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