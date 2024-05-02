Van'da göletlerdeki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Van'da bazı göletlerde balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp ilçesindeki Yumruklu ile Muradiye ilçesindeki Beyarslan göletlerindeki ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Ekipler, sudaki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi.