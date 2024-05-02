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        Van OSB'de inşa edilen anaokulunun açılışı yapıldı

        Van'da yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:29
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        Van OSB'de inşa edilen anaokulunun açılışı yapıldı
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        Van'da yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde yapılan 8 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, 577 derslikten oluşan 111 yeni anaokulu inşa ettiklerini söyledi.

        Kentte 7 anaokulunun inşaatının da devam ettiğini belirten Balcı, "Bu okullar Van'ın geleceğine yapılan yatırım, çocukların eğitimine, akademik başarılarına katkı demek. Eğitim, bizim en öncelikli meselemiz. Eğitimcilerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Çocuklarımızın eğitimine yaptıkları anlamlı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. OSB içinde yaptığımız okulun farklı bir önemi var. Bu anaokulu Van'daki kadınlara verilen önemdir. Emeklerine saygıdır. Çünkü OSB içinde üretim yapan çok kıymetli iş insanları var. Buradaki fabrikalarda çalışan kadınların çocukları var. Onların eğitimine katkı sağlamak için yaptık." diye konuştu.

        Daha sonra sınıfları dolaşan Balcı, çocuklara kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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