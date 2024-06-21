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        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet, 'ROV' cihazı ile aranıyor

        VAN'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan Ahmet Hilmi Hanal (22) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 21.06.2024 - 07:55
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        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet, 'ROV' cihazı ile aranıyor
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan Ahmet Hilmi Hanal (22) için arama çalışması başlatıldı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalarda ROV (uzaktan kumandalı sualtı aracı) da kullanılıyor.

        Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp, kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

        Aramalar, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, çalışmalarda ROV cihazı da kullanıyor.

        Galeri
        Galeri

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