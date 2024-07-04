Fatma Turgut, konserine gelen mezun üniversite öğrencilerine kep attırdı

VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, dün akşam konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Turgut, mezun töreninin ardından kendisini izlemeye gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerine geri sayım yaparak kep attırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak.