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        Van'daki tarihi Akdamar Kilisesi, 12'nci ayine hazırlanıyor

        VAN Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'ndaki 1100 yıllık tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 8 Eylül'de 12'nci ayine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:25
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        Van'daki tarihi Akdamar Kilisesi, 12'nci ayine hazırlanıyor
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        VAN Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'ndaki 1100 yıllık tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 8 Eylül'de 12'nci ayine ev sahipliği yapacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, ayin boyunca herhangi bir aksaklığın oluşmaması için tüm detayları gözden geçirdiklerini ve bu yıl da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin katılmasını beklediklerini söyledi.

        Gevaş ilçesinde, Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan Akdamar Kilisesi'nde, 2005'te restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi kilise, 2007'de uluslararası bir törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde, ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Yurt içi ve dışından binlerce turistin katıldığı ayin, bu yıl 8 Eylül'de 12'nci kez yapılacak. 2010 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izinleriyle gerçekleştirilen ayin için bu yıl da hazırlıklar başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, "Ayin boyunca herhangi bir aksaklığın oluşmaması için tüm detaylar gözden geçiriliyor. Her sene olduğu gibi bu yılda yapılacak ayin törenine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor" dedi.

        Van'ın tarihi, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip olduğunu belirten Şahin, 8 Eylül Pazar günü yapılacak ayin programı için kente gelecek olan tüm misafirleri, en güzel şekilde ağırlamak ve ayinin kardeşlik havası içinde sorunsuz şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan program için Valilik koordinasyonunda, diğer ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hazırlıkların sürdüğünü belirten Şahin, 8 Eylül'de Van'ın, kardeşliğin ve huzurun şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

        Şahin, "İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Akdamar Adası'nı her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. 2010 yılından bu yana yılda bir kez düzenlenen ayin ile birlikte bu yıl da farklı kültür ve inançlardan ziyaretçilerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Hedefimiz Van'da turizmi çeşitlendirip yılın 12 ayına yaymak, bunun için turizm çeşitlerinin hemen hemen hepsinin gerçekleştirildiği ilimizi daha çok tanıtıp daha çok turisti ilimizde misafir etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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