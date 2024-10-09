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        Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (3)

        VALİBALCI: ROJİN 81 İLDE ARANIYORVan'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama faaliyetleri sürerken, Van Valisi Ozan Balcı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:15
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        Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (3)
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        VALİBALCI: ROJİN 81 İLDE ARANIYOR

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama faaliyetleri sürerken, Van Valisi Ozan Balcı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaiş'in 25 Eylül günü kentte geldiğini belirten Vali Balcı, giriş yaptığı yurtta 25-26 Eylül'de kaldığını, 27 Eylül Cuma akşam çıktığını belirterek, "Cumartesi günü gördüğünüz sahilde arkadaşları gezerken cep telefonu ve kulaklığını bulunuyor. Yurt görevlilerine haber ediliyor. Ardında Emniyet Müdürlüğümüze kayıp ihbarı veriliyor. O günden itibaren Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ve AFAD birimlerimiz, üniversitemiz yoğun bir şekilde eldeki tüm iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı bulmaya çalışıyoruz. Arama tarama çalışmalarını sadece sahilde yapmıyoruz. Kampüs içinde, çevre köylerde, tüm 81 il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri verildi. Neden burayı ağırlık verdik? Çünkü üniversitenin kameraları en son burada görmüş. Sahilde cep telefonuyla kulaklığı bulunduğu için. Tüm birimlerimiz 12 gündür yoğun bir şekilde bulmaya çalışıyor" dedi.

        ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU

        Arama çalışmalarının devam ettiğini ve eldeki tüm iz, bulgu, emare ve delilleri titizlikle değerlendirdiklerini belirten Vali Balcı, "Helikopterlerimiz gölü sürekli tarıyor. Kaybolma ihtimaline karşı. Sahil güvenliğimizin botları yoğun bir şekilde çalışıyor. Dip taramaları yapmak için Çanakkale'den sonar cihazı getirdik. Olasılıklar bunlar. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dalgıçlarımız çalışıyor. Şehirdeki tüm mobeseler inceleniyor. Emniyet Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığı bunun için özel birim oluşturdu. Tüm iz ve emareleri değerlendiriyoruz. Onun dışındakilere itibar etmemek lazım. En kısa zamanda kızımıza kavuşmayı dilerim" diye konuştu.

        'TÜM MOBESE KAMERALARI İNCELENİYOR'

        Rojin Kabaiş'e ait telefon ile ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Balcı, "Arkadaşlar, telefonu ilgili birimlere gönderdi. Teknik bir konu olduğu için bir şey söylememiz doğru olmaz. 81 ile kimlik bilgilerini gönderdik. Çalışmalar her yerde yoğunlaştı. Tüm birimlerimiz kızımızı bulmaya çalışıyor. Biz de üzgünüz. Bu kız, bizim de kızımız, hepsi bize emanet. Yetişkin insanlar. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm işlemlerimizi açık ve şeffaf olarak yapıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Çalışmaları iş birliği ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Valiliğin koordinesinde, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, üniversite rektörümüz, AFAD müdürlüğümüz ve diğer ilgili birimler. Tüm delileri değerlendiriyoruz. Durumu da önemsiyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını, olanaklarını kızımızı bulmak için kullanıyoruz. Arkadaşlarımız kaç gündür burada çalışıyor. Helikopter, botlarımız, dalgıçlarımız, polis arama kurtarma timlerimiz, atlı birliklerimiz görev yapıyor. 6 kilometre sahil hattını tek tek taradılar. Gölü tarıyorlar. Çevre köyler, üniversite kampüsü, Van'daki ana yol, tüm Mobese kameraları inceleniyor. 81 ilimize bildirdik. Sadece gölde değil, kızımızı bulana kadar, her yerde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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