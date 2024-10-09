Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (3)

VALİBALCI: ROJİN 81 İLDE ARANIYOR

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama faaliyetleri sürerken, Van Valisi Ozan Balcı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaiş'in 25 Eylül günü kentte geldiğini belirten Vali Balcı, giriş yaptığı yurtta 25-26 Eylül'de kaldığını, 27 Eylül Cuma akşam çıktığını belirterek, "Cumartesi günü gördüğünüz sahilde arkadaşları gezerken cep telefonu ve kulaklığını bulunuyor. Yurt görevlilerine haber ediliyor. Ardında Emniyet Müdürlüğümüze kayıp ihbarı veriliyor. O günden itibaren Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ve AFAD birimlerimiz, üniversitemiz yoğun bir şekilde eldeki tüm iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı bulmaya çalışıyoruz. Arama tarama çalışmalarını sadece sahilde yapmıyoruz. Kampüs içinde, çevre köylerde, tüm 81 il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri verildi. Neden burayı ağırlık verdik? Çünkü üniversitenin kameraları en son burada görmüş. Sahilde cep telefonuyla kulaklığı bulunduğu için. Tüm birimlerimiz 12 gündür yoğun bir şekilde bulmaya çalışıyor" dedi.

ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU Arama çalışmalarının devam ettiğini ve eldeki tüm iz, bulgu, emare ve delilleri titizlikle değerlendirdiklerini belirten Vali Balcı, "Helikopterlerimiz gölü sürekli tarıyor. Kaybolma ihtimaline karşı. Sahil güvenliğimizin botları yoğun bir şekilde çalışıyor. Dip taramaları yapmak için Çanakkale'den sonar cihazı getirdik. Olasılıklar bunlar. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dalgıçlarımız çalışıyor. Şehirdeki tüm mobeseler inceleniyor. Emniyet Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığı bunun için özel birim oluşturdu. Tüm iz ve emareleri değerlendiriyoruz. Onun dışındakilere itibar etmemek lazım. En kısa zamanda kızımıza kavuşmayı dilerim" diye konuştu.