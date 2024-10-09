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        Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (2)

        ARAMALAR,METRUK YAPI VE EVLERİN BAHÇELERİNDE YOĞUNLAŞTIVan'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:25
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        Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (2)
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        ARAMALAR,METRUK YAPI VE EVLERİN BAHÇELERİNDE YOĞUNLAŞTI

        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Ekiplere destek veren ve gönüllülerden oluşan Hak Arama Kurtarma ekipleri, iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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