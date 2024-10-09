Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde (2)

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Ekiplere destek veren ve gönüllülerden oluşan Hak Arama Kurtarma ekipleri, iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.

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