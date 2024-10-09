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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş milli ara sonrası kritik viraja giriyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş milli ara sonrası kritik viraja giriyor!

        Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden zorlu bir fikstüre girecek.

        Giriş: 09.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:59
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        Milli ara sonrası kritik viraj!
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        Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı milli aradan sonra sıradaki milli araya kadar yoğun bir tempo bekliyor.

        20 Ekim'de Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, 24 Ekim'de ise Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü ise derbide Galatasaray'a konuk olacak. Sonrasında 2 Kasım'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Tüpraş Stadyumu'nda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, serinin son maçında ise ligde Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

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        Beşiktaş'ın yaklaşık 1 aylık süreçte çıkacağı 6 maç hem ligdeki hem de Avrupa Ligi'ndeki geleceği noktasında büyük önem taşıyor.

        Siyah-beyazlılar, son milli araya kadar 2 haftalık süreçte 5 maça çıkarken 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

        Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor'u yenen Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kalırken Avrupa Ligi'nde ise Ajax ve Frankfurt'a mağlup oldu.

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