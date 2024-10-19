Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi

        VAN'dakamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül'ün oğlu Mert Gönül de yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'dakamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül'ün oğlu Mert Gönül de yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Van- Hakkari kara yolu Kurubas Geçidi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, hayatını kaybetti. İsmail Gönül'ün kazada yaralanan oğlu Mert Gönül de bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu, Başkale ilçesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1...
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1...
        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı
        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 7...
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 7...
        Van'da Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenlendi
        Van'da Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenlendi
        Van'da Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı
        Van'da Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı