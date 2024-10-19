Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi (2)

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül (52) ile oğlu Mert Gönül'ün (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Başkale ilçesine getirildi. Cenazeye yaklaşık 2 bin kişi katılırken, kılınan namaz sonrası İsmail Gönül ile oğlu Mert Gönül gözyaşları arasında Hatipova Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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