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        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi (2)

        BABAİLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİVan'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül (52) ile oğlu Mert Gönül'ün (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:10
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        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi (2)
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        BABAİLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül (52) ile oğlu Mert Gönül'ün (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Başkale ilçesine getirildi. Cenazeye yaklaşık 2 bin kişi katılırken, kılınan namaz sonrası İsmail Gönül ile oğlu Mert Gönül gözyaşları arasında Hatipova Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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