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        Atatürk için yazılan Kürtçe ezgiyi, 57 yıl sonra seslendirdiler

        VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Görevlisi ve Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Oto, kentte Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış ve 1967 yılında ise kayda alınan Kürtçe ezgiyi, 2 konservatuar öğrencisi ile birlikte seslendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:00
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        Atatürk için yazılan Kürtçe ezgiyi, 57 yıl sonra seslendirdiler
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        VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Görevlisi ve Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Oto, kentte Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış ve 1967 yılında ise kayda alınan Kürtçe ezgiyi, 2 konservatuar öğrencisi ile birlikte seslendirdi. 57 yıl önce Hüseyin Elmas’ın yazdığı, oğlu Ali ve yeğeni Babacan Elmas tarafından seslendirilen ezginin kayda alındığını belirten Oto, "Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünde Van'ın Gürpınar ilçesinin bir köyünde Atatürk için söylenmiş bu güzellemeyi, konservatuar öğrencilerimizle birlikte seslendirmek bizi çok mutlu etti" dedi.

        Van türkülerinin yer aldığı bir kitap hazırlığı için 2003 yılında çalışmalara başlayan Van YYÜ Öğretim Görevlisi ve Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Murat Oto, TRT kayıtlarını da araştırdı. Oto, araştırma yaptığı dönemde, 1967 yılında Muammer Sun ve Cenan Akın tarafından hazırlanan ‘Birinci folklor derlemesi’ adlı çalışmanın Van kayıtlarına ulaştı. Oto, bu arşiv kayıtlarında Atatürk için Van'ın Gürpınar ilçesinin Yoldüştü köyünde Hüseyin Elmas tarafından yazılan bir ezgiye rastladı. Atatürk'ün yaşadığı yıllarda yazılıp okunan Kürtçe ezginin ilk olarak da Hüseyin Elmas'ın oğlu Ali ve yeğeni Babacan Elmas tarafından 57 yıl önce seslendirilip kayda alındığını gördü.

        ‘ODAM KİREÇ TUTMUYOR’ TÜRKÜSÜ VAN TÜRKÜSÜ’

        Mehmet Murat Oto, yaklaşık 90 yıl önce övgü dolu sözlerle yazılmış olan Kürtçe güzellemeyi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 2 konservatuar öğrencisi ile birlikte seslendirdi. ‘Kemal yüzü güzeldir, Kemal bizim Ata’mızdır, Allah Kemal’i bağışladı, Ankara’da oturdu’ şeklindeki ezgiyi ortaya çıkarıp 57 yıl sonra ilk kez seslendirmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Oto, "2003 yılında Van türkülerini araştırmalarına başladım. Bu işe Van Musiki Derneği çatısı altında başladık. Bu araştırmalar 2010 yılına kadar sürdü. ‘Van türküleri’ kitabı ise 2013 yılında basılmaya başlandı. Bu süreçte çok ilginç verilere ulaştık. Mesela 'Odam Kireç Tutmuyor' türküsünün Van türküsünü olduğuna ulaştık. Bunun gibi birçok bilinmeyen ama kayıtlarda olan verilere ulaştık. 1967 yılında TRT kurumunun ‘Birinci folklor derlemesi’ adı altında yürüttüğü bir projede Van'a gelen ünlü besteciler Muammer Sun ve Cenan Akın'ın bulunduğu ekip Van'da 700'ün üzerinde ezgi kaydetmiş. Bu kayıtlar esnasında bir kayıt da Gürpınar ilçemizin Yoldüştü köyünde Ali ve Babacan Elmas Kürtçe ezgiler derlenmiş. Atatürk'e güzelleme yapılan bir ezgi. Geçmişten gelen bir ezgi ve bunlarda devam ettirmişler. O dönem araştırma yaparken bu ezgiyi çıkartmıştım. Bugün de Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünde Yoldüştü köyünde söylenmiş bir güzellemeyi, konservatuar öğrencilerimizle birlikte seslendirmek istedik. Atatürk'e övgü dolu sözlerin olduğu bu ezgiyi seslendirmek bizi de çok mutlu etti" diye konuştu.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuar öğrencileri Sıla Babahan ile Esra Keskin ise Atatürk için Van'da yazılmış ve 1967 yılında kayda alınmış bir ezgiyi seslendirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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