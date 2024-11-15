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        Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı

        VAN- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:05
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        Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı
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        VAN- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu, tünelin hizmete girmesiyle birlikte ulaşım sürelerinde önemli azalma sağlanacağını söyledi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 yıldır yapımı devam eden Van-Hakkari yönünün 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli’nin açılışı ve Başkale, Gürpınar ilçe kongreleri ile bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı’na gelen Bakan Uraloğlu, buradaki karşılamanın ardından karayoluyla Başkale ilçesine geçerek AK Parti’nin İlçe Kongresine katıldı.

        Kongrede konuşan Uraloğlu, tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kara yolundaki mesafenin de azalacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli’nin bir tüpünü bitirdik, tünelimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu tünel ile beraber biz 32 virajları ortadan kaldırdık. 2 bin 730 metre rakımı olan bu yükseklik 2 bin 500 metreye düşürüldü. 4 kilometre de bağlantı yolunu yaptık. İnşallah bu kış siz hiçbir problem olmaksızın Van'a gidip geleceksiniz. Öncelikle bir tarafını bitirdik, gidiş ve geliş. Diğer tarafını önümüzdeki yılın yaz aylarında bitireceğiz. Bu kongreler bizim için kıymetlidir, güç tazelenmesidir. Kongrede yeni seçilecek olan bütün kardeşlerime muvaffakiyet diliyorum" dedi.

        Bakan Uraloğlu, kongre sonrası cuma namazını kıldı, ardından da tünelin açılışına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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