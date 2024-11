Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin

GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Terörsüz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden herkese şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı gençlik merkezlerimize getirin, spor temsilcilerimize getirin, gençlerimiz spor yapsınlar, bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonlarla göndere çektirsinler" dedi.

'TÜRKİYE'DE SPOR DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR'

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Spor adamı, sporu çok seven cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şanslıyız. Sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Türkiye'de spor devrimi yaşanmaktadır. Her tarafa yatırımlarımız devam ediyor. Burası da gençlerimizin hizmetinde olacak. Bunun gibi içinde bulunduğumuz tesis gibi iki tane spor, sporcu fabrikası yine 30 adet butik spor salonları her mahallede var. Ama bugün 13'üncüsünü açıyoruz. Diğerleri açılmış. 13 adet ayrı olimpik yüzme havuzu açıyoruz. Yine 2 adet nizami futbol sahasını, rafting eğitim merkezini, rafting parkurlarını, 5 adet kapalı sahayı, tribünü, 11 adet açık hava kompleksini, basketbol, voleybol sahaları, 135 adet sentetik çim saha, 233 adet çok önemli basketbol sahası, okullarımızın bahçelerinde, mahallelerimizde olmak üzere basketbol sahaları yapılmış ve bunların hepsi Van'ın gençler için. Evet, gençler bizim için çok önemli. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzaklaşması için herkesi, bütün anne babaları, teyzeleri, çocuklarınızı tesislerimize getirmesini istiyoruz" dedi.