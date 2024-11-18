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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:11
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 11-17 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 24 terör örgütü PKK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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