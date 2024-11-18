Hat sanatına gönül veren imam yeni hattatlar yetiştiriyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van'da gönül verdiği hat sanatında binden fazla kişiye eğitim veren tarihi Hüsrev Paşa Camisi imamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, yeni hattatlar yetiştirmek için gönüllü olarak çalışma yürütüyor.

Çocukluk yıllarında kitap kapaklarındaki Arapça hatlara ilgi duyarak hüsn-i hat sanatına merak salan 58 yaşındaki Koyuncu, bu sanatı en iyi şekilde icra edebilmek için İstanbul'da eğitim aldı.

Bu sayede kendini geliştiren ve yıllardır hem gençlere eğitim veren hem de sanatını ilerletmeye çalışan Koyuncu, 2018'de Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği'ni kurdu.

Elinden düşürmediği kamış kalemlerle sayısız tablo yapan Koyuncu, Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği ve Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'ndeki atölyesinde gönüllü olarak verdiği eğitimlerle bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.