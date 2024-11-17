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        CHP'li Bakan: Yasa dışı göçün İran'da durdurulması için çalışma başlatılmalı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Türkiye'nin yasa dışı göçün İran'da durdurması için derhal çalışma başlatılmalı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:10
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        CHP'li Bakan: Yasa dışı göçün İran'da durdurulması için çalışma başlatılmalı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Türkiye'nin yasa dışı göçün İran'da durdurması için derhal çalışma başlatılmalı” dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığında CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Göç Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, İran'a sınır olan illerindeki yasa dışı göçmen ticaretini araştırmak üzere Van'a geldi. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bakan, göç politikalarıyla ilgili görüş ve önerilerini yaptığı basın açıklamasıyla paylaştı.

        Göç Politikaları Kurulu oluşturduklarını söyleyen Bakan, Türkiye'deki göç meselesinin en önemli ulusal güvenlik sorunlarından biri olduğunu düşündüklerini belirtti. İki gündür bölgede akademisyenler, gazeteciler ve vatandaşlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bakan, yasa dışı geçişlerin hala devam ettiğini öne sürdü.

        Çalışmalarını Ağrı, Gaziantep, Kilis, Hatay ve diğer sınır bölgelerinde sürdüreceklerini kaydeden Murat Bakan, “Türkiye'de hala göçmen akışı devam ediyor. Sınır güvenliğinizi sağlamadığınız sürece buradan birilerini başka yerlere göndermeniz hiçbir şey ifade etmez. 13-14 defa deport edilmiş, tekrar Türkiye'ye girmiş yasa dışı göçmenler var. İran sınırından gönderiyorsunuz, İran tekrar gönderiyor" diye konuştu.

        Göçmen geçişleriyle ilgili İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarını soru önergesi verdiğini belirten CHP'li Bakan, "Kış koşulları Afgan göçünü hızlandıracaktır. İran'ın kendi ülkesindeki 2 milyon Afganistanlı deport etme işlemi de bunların Türkiye'ye gelişini hızlandıracaktır. Türkiye için çok önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Biz iki şey söylüyoruz; birincisi sınır güvenliğimizi sağlayacağız, ikincisi Türkiye'deki yasa dışı göçmen, geçici koruma altında her kim varsa bunları bir plan dahilinde ülkelerine göndereceğiz. Burada yaptığımız çalışmanın temel amacı da hedefi de budur. Sadece kendi ülkemizi değil, Avrupa Birliğindeki ülkeler ve komşumuz İran ne yapıyor, tüm bunları görüyoruz. Türkiye'nin yasa dışı göçün İran'da durdurması için derhal çalışma başlatılmalı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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