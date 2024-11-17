CHP'li Bakan: Yasa dışı göçün İran'da durdurulması için çalışma başlatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Türkiye'nin yasa dışı göçün İran'da durdurması için derhal çalışma başlatılmalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığında CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Göç Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, İran'a sınır olan illerindeki yasa dışı göçmen ticaretini araştırmak üzere Van'a geldi. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bakan, göç politikalarıyla ilgili görüş ve önerilerini yaptığı basın açıklamasıyla paylaştı.

Göç Politikaları Kurulu oluşturduklarını söyleyen Bakan, Türkiye'deki göç meselesinin en önemli ulusal güvenlik sorunlarından biri olduğunu düşündüklerini belirtti. İki gündür bölgede akademisyenler, gazeteciler ve vatandaşlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bakan, yasa dışı geçişlerin hala devam ettiğini öne sürdü.

Çalışmalarını Ağrı, Gaziantep, Kilis, Hatay ve diğer sınır bölgelerinde sürdüreceklerini kaydeden Murat Bakan, “Türkiye'de hala göçmen akışı devam ediyor. Sınır güvenliğinizi sağlamadığınız sürece buradan birilerini başka yerlere göndermeniz hiçbir şey ifade etmez. 13-14 defa deport edilmiş, tekrar Türkiye'ye girmiş yasa dışı göçmenler var. İran sınırından gönderiyorsunuz, İran tekrar gönderiyor" diye konuştu.