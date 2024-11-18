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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:57
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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