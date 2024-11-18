Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.
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