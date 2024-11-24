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        Kol ve bacakları olmayan Nakşin'e yeni protez

        VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için eğitimini evinde sürdüren lise öğrencisi Nakşin Özdemir'in (15) kullanamadığı protezleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:55
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        Kol ve bacakları olmayan Nakşin'e yeni protez
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için eğitimini evinde sürdüren lise öğrencisi Nakşin Özdemir'in (15) kullanamadığı protezleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek. Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız ile belediye bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Merkezi Uzmanı Yunus Emre Şahin, Van'a gelerek Nakşin'in protez ölçümlerini yaptı. Yıldız, yeni protez için bir hafta Gaziantep'te kalacak olan Nakşin ve ailenin tüm masraflarının da belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

        Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir, yıllardır öğretmenleriyle evde eğitim görüyor. Özdemir, geçen yıl İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu'nu başarıyla tamamlayıp mezun oldu. DHA'nın konuyu gündeme getirmesi sonrası hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu parayla Nakşin'e yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin Özdemir'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezlerini kullanamayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

        BAŞKAN ŞAHİN, PROTEZ İÇİN TALİMAT VERDİ

        Bu yıl lise eğitimine başlayan Nakşin'in durumunu DHA gündeme getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesinde 2019'dan beri hizmet veren Ortez Protez Merkezi'ndeki görevlilere, Nakşin'e yeni protez takılması için talimat verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız ile Ortez Protez Merkezi Uzmanı Yunus Emre Şahin Van'a gelerek Nakşin'in protez ölçümlerini yaptı. Mustafa Özdemir ile görüşen protez ekibi, 10 Aralık 2024'ten sonra kızı Nakşin'in Gaziantep'e getirilmesini istedi.

        'ŞU ANA KADAR 500 VATANDAŞIMIZI AYAĞA KALDIRDIK'

        Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız, yeni protez için bir hafta Gaziantep'te kalacak olan Nakşin Özdemir ve ailesinin bütün masraflarının karşılanacağını söyledi. Yıldız, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendinin talimatıyla Van'a gelerek Nakşin'i evinde ziyaret ettik. Nakşin kardeşimizin protezini Büyükşehir Belediyemiz üstlenecek. Belediye bünyesindeki Ortez Protez Merkezimizde Nakşin ve babasını bir hafta misafir edeceğiz. Daha sonra da protezlerini teslim edeceğiz. Merkezimiz 2019 yılında küçük bir birim olarak kuruldu. Asrın deprem felaketinde uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımız için depremden sonra merkezi büyütmek zorunda kaldık. Şu ana kadar 500'e yakın depremzede vatandaşımızı ayağa kaldırdık. Nakşin gibi kardeşlerimizi de ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

        Büyük heyecan ve sevinç yaşayan Nakşin Özdemir ise kendisine yeni protez sözü veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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