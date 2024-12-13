Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 131 yerleşim yerinden 119'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Van'da dün yağan kar yağışı sonrası 86 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan 131 yerleşim yerinin açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 270 araç ve 618 personelle çalışma başlattı. Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu 119 yerleşim yeri ulaşıma açılırken, kapalı olan 12 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Öte yandan kent merkezindeki ana ve ara arterlerde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor.