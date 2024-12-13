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        Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

        VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 131 yerleşim yerinden 119'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:35
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        Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
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        VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 131 yerleşim yerinden 119'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Van'da dün yağan kar yağışı sonrası 86 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan 131 yerleşim yerinin açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 270 araç ve 618 personelle çalışma başlattı. Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu 119 yerleşim yeri ulaşıma açılırken, kapalı olan 12 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Öte yandan kent merkezindeki ana ve ara arterlerde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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