İstanbul'dan köyüne döndü; devlet desteğiyle aldığı 100 koyunu 520'ye çıkardı

VAN'ın Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'nden 15 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a giderek inşaatlarda çalışmaya başlayan 8 çocuk babası Feyat Polat (48), 3 yıl önce memleketine geri döndü. Kendisine çiftlik kuran Polat, "Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım" dedi.

Erciş'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat, 15 yıl önce ailesini de alarak İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'ne döndü. Feyat Polat, devletin köye dönüş projeleri kapsamında verdiği desteği öğrenerek 100 koyun aldı. Yaşadığı mahallede çiftlik kuran Polat, 3 yıl içinde 100 olan koyunu 520'ye çıkardı. Şimdi hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Polat'ın 8 çocuğundan 4'ü üniversite okurken, diğer çocukları da ortaokul ve ilkokula gidiyor. Devletten proje kapsamında destek aldığını anlatan Feyat Polat, geçimini de artık hayvancılıkla sağladığını söyledi.