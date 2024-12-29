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        Van'da kar nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu kapandı

        VAN'da kar yağışı nedeniyle 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:10
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        Van'da kar nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        VAN'da kar yağışı nedeniyle 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 2 gün önce kent merkezinde etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 68 mahalle ve 95 mezra olmak üzere 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Bu arada karla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve sis nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun bazı noktalarında araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu açıp, tuzlama çalışması yapmasının ardından araçlar kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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