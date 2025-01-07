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        Van'da kardan kapanan 463 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

        VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ü ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:20
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        Van'da kardan kapanan 463 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
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        VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ü ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 237 mahalle ve 256 mezra olmak üzere 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan 463 yerleşim yeri yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 30 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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