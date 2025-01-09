Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Gölü Havzası'ndan göç etmeyen kuşlara koruma

        İRAN'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzası'na gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, kış aylarında da bölgeyi terk etmiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü Havzası'ndan göç etmeyen kuşlara koruma
        ABONE OL

        İRAN'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzası'na gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, kış aylarında da bölgeyi terk etmiyor. Özellikle Göründü Sazlıkları'nda konaklayan göçmen kuşlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri koruma amaçlı ek tedbirler alıyor. Ekipler kaçak avcıların sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi uzaktan fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.

        Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama alanlarının başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, havaların soğuması ile daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda bir grup flamingo, kış aylarında da Gevaş ilçesi Göründü mevkisinde konaklamayı sürdürüyor. Göründü Sazlıkları başta flamingo, dikkuyruk ve kuğu olmak üzere toplam 99 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        ENDER ALANLARDAN BİRİ

        Son yıllarda bölgede kış aylarında göç etmeyen flamingoların barınma ve beslenmeleri için Göründü Sazlıkları, ender alanlardan birini oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022-2024 yıllarındaki Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'na (KOSKS) göre Van'da kalan flamingoların yüzde 80'ni de kışı Göründü mevkisinde geçiriyor. Ayrıca her yıl Van'da kışı geçirmek için gelen kuğular da bu alanı tercih ediyor.

        'KUŞLARI RAHATSIZ ETMEYİN' UYARISI

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede göçmen kuşların korunması için kapsamlı önlemler alıyor. Geçen yıl ekipler tarafından yapılan sayımlarda 180 kadar flamingonun konakladığı Göründü mevkisinde bu yıl da bir grup flamingonun göç etmediği tespit edildi. Özellikle, kaçak avcılıkla mücadele amacıyla bölgede devriye görevini sürdüren ekipler, flamingoların ve diğer kuşların bulunduğu sazlıklara girmemeleri için avcılara yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler kaçak avcıların sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken, bir taraftan da bölgeyi uzaktan fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor. Ekipler ayrıca alanın ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halkı da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı

        Benzer Haberler

        Kaçakçıların arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma...
        Kaçakçıların arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma...
        Donmak üzereyken bulunan göçmen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Donmak üzereyken bulunan göçmen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi
        Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi
        Öğrenciler tadilatına destek verdikleri ana sınıfının açılışını da yaptı
        Öğrenciler tadilatına destek verdikleri ana sınıfının açılışını da yaptı
        Van ve Hakkari dağlarında yaban keçisi popülasyonu artıyor
        Van ve Hakkari dağlarında yaban keçisi popülasyonu artıyor
        Van'da 36 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Van'da 36 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı