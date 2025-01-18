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        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti

        MOĞOLİSTANCumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:00
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        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti
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        MOĞOLİSTANCumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, programı kapsamında Van'ı da ziyaret etti. Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve kurum amirleri karşıladı. Moğolistan Cumhurbaşkanı, Van'ın Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nde Moğol Hükümdarı Hülagü Han'a ait yazlık sarayın olduğu düşünülen bölgede incelemelerde bulunacak. Moğolistan Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçisi Zafer Ateş de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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