Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kuruttuğu ölü balıklar ve atıkları tabloya dönüştürüyor

        VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuruttuğu ölü balıklar ve atıkları tabloya dönüştürüyor
        ABONE OL

        VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirten Demir, bu şekilde 600'e yakın tablo ve biblolarını evinde ve atölyesinde sergilediğini söyledi.

        Erciş'te oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 çocuk babası Sami Demir, Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı alanlardan ölü inci kefali ile çevreden atık malzemeler topluyor. Demir, kurduğu atölye ve evinin bir odasında balıkları kurutup, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ve kurutulmuş yaprakları tabloya dönüştürüyor. Amacının, çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Sami Demir, "Yazın Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ölen balıkları toplayıp kurutuyorum. Balıkların yanı sıra atıklar da topluyorum. Tüm bunları bir araya getirip sanat eserine dönüştürüyorum. Bu şekilde birçok tablo yaparak evimde sergiliyorum. Birçok kişi evime gelerek tabloları inceliyor. Bu tabloları satarak da ailemi geçindiriyorum. Özellikle bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Atölyem ve evim, tüm yakınlarıma ve ziyaretçilere açıktır" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Van'da balıkçılar kışın dondurucu soğuğunda av mesaisinde
        Van'da balıkçılar kışın dondurucu soğuğunda av mesaisinde
        Van'da alabalık sağımı yapıldı
        Van'da alabalık sağımı yapıldı
        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti (2)
        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti (2)
        Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulundu...
        Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulundu...
        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti
        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti
        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu